Протистояння Джейк Пол – Джервонта Девіс матиме виставковий характер. Попри це буде визначений переможець бою, а на поєдинку працюватимуть судді, пише 24 Канал із посиланням на MMA Fighting.

Хто буде третім суддею бою Пол – Девіс?

За місяць до вечора боксу стало відомо, хто стане третім суддею поєдинку. Двом професійним суддя складе компанію штучний інтелект.

Відзначимо, що підраховані бали не будуть зараховані до офіційного рекорду Пола чи Девіса. Також бій може закінчитись нокаутом чи технічним нокаутом, як у справжньому офіційному поєдинку.

У показовому бою нокаути та технічні нокаути вважатимуться завершенням поєдинку на тих самих умовах, що й у професійних зустрічах. Атлетична комісія Флориди залишається відданою принципам прозорості, дотримання регламенту та безпечного розвитку єдиноборств у штаті,

– наголосили у комісії.

Колишній чемпіон Карл Фроч обізвав Пола-молодшого "клоуном на сцені" та не бачить у нього шансів проти Девіса. Його слова процитувало видання FightNews.

"Я думаю, якби Девіс захотів, він би взагалі не пропустив жодного удару. Він великий боєць. Один із найкращих. У нього неймовірний талант. Немає жодного шансу, що Джейк Пол зможе його зачепити. Різниця в габаритах не має значення, він повільніший. Джейк Пол не боксер. Він клоун на сцені. Він нікчема, він не вміє битися. Узагалі не вміє. Він абсолютно жалюгідний. Тому, коли він вийде проти Джервонти Девіса, Девіс просто буде гратися з ним", – заявив Фроч.

Що відомо про бій Пол – Девіс?