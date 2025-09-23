Потім Джейк Пол поспілкувався з Джервонтою Девісом, який є чемпіоном світу у легкій вазі за версією WBA, на пресконференції. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на допис Most Valuable Promotions в інстаграмі.
Що Пол сказав Девісу?
Джейк Пол пожартував над різницею у габаритах із Джервонтою Девісом. Блогер наголосив, що йому доводеться спілкуватися з восьмирічними дітлахами, аби звикнути до ударів, нижче коліна.
Пол підкреслив, що ті, хто підіймають руку на жінок – клоуни. Таким чином Джейк мав намір підколоти Джервонту Девіса, якого двічі звинувачували у домашньому насильстві.
Послухай, у мене було безліч жінок, але вони не скаржаться. Як гадаєш, чому,
– відповів Джервонта.
Пол і Джервонта провили битву поглядів: дивіться відео
Як повідомляє IFN, Джейк Пол також хоче провести бій на Місяці. А також блогер зі США висловив бажання стати чемпіоном світу з боксу, здолавши Олександра Усика в очному протистоянні.
Що відомо про Пола та Девіса?
Джейк Пол минулого року переміг Майка Тайсона, а у 2025 році здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого.
Джервонта Девіс востаннє бився у березні 2025 року проти Ламонта Роуча. Бій завершився скандальною нічиєю, яка обурила боксерську спільноту.
Бій між Джейком Полом та Джервонтою Девісом відбудеться 14 листопада 2025 року. Проведення поєдинку заплановано в Маямі на арені "Kaseya Center".