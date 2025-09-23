Затем Джейк Пол пообщался с Джервонтой Дэвисом, который является чемпионом мира в легком весе по версии WBA, на пресс-конференции. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на сообщение Most Valuable Promotions в инстаграме.

Что Пол сказал Дэвису?

Джейк Пол пошутил над разницей в габаритах с Джервонтой Дэвисом. Блогер отметил, что ему приходится общаться с восьмилетними детьми, чтобы привыкнуть к ударам, ниже колена.

Пол подчеркнул, что те, кто поднимают руку на женщин – клоуны. Таким образом Джейк намеревался подколоть Джервонту Дэвиса, которого дважды обвиняли в домашнем насилии.

Послушай, у меня было множество женщин, но они не жалуются. Как думаешь, почему,

– ответил Джервонта.

Пол и Джервонта провили битву взглядов: смотрите видео

Как сообщает IFN, Джейк Пол также хочет провести бой на Луне. А также блогер из США выразил желание стать чемпионом мира по боксу, одолев Александра Усика в очном противостоянии.

Что известно о Поле и Дэвисе?