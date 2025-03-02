На кону поединка стоял пояс чемпиона мира по версии WBA в легком весе, которым владел Джервонта Дэвис. Оба боксера очень осторожно начали поединок, Дэвис отдал сопернику центр ринга, пишет 24 Канал.

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Сенсационная ничья

Уже с четвертого раунда "Танк" начал наращивать темп поединка. Дэвис уже чаще попадал, а Роуч преимущественно использовал джеб и прятался в клинче.

В седьмом раунде Ламонт достал Джервонту правым прямым, а уже в следующей трехминутке потряс соперника апперкотом. Дэвис выбрасывал одиночные удары, забыв о комбинационном стиле бокса.

В девятом раунде чемпион мира неожиданно стал на колено в центре ринга. После чего побежал к своему углу, попросив команду вытереть ему голову. За такой поступок Джервонта получил предупреждение от рефери, после чего поединок продолжился.

Дэвис стал на колено во время боя: смотрите видео

Уже в этом раунде было видно, как сложно боксировать уже обоим бойцам, которые отдали почти все силы.

Предпоследний раунд остался за Роучем, который достал чемпиона мощными ударами. На что Дэвис ответил ударом ниже пояса, получив второе предупреждение от рефери.

В этих чемпионских раундах существенным преимуществом не владел ни один из боксеров. Поэтому победителя поединка определяли судьи. Они разделились в решении и в итоге так и не смогли отдать победу какому-то одному боксеру – ничья (115:113, 114:114, 114:114).

Видео объявления результатов боя

Джервонта Дэвис сенсационно не смог победить Ламонта Роуча после стольких разговоров о победе накануне этой встречи. Дэвис сохранил свой чемпионский пояс.

Для обоих боксеров эта мировая стала дебютной в карьере на профи-ринге. Теперь за спиной Дэвиса 31 проведенных боев, в которых он 30 раз побеждал (28 – нокаутом). Ламонт Роуч провел свой 27-й поединок, в которых 25 раз побеждал (10 – нокаутом), потерпев одно поражение.