Джервонта Дэвис заявил, что Теренс Кроуфорд ведет нечестную борьбу. 30-летний американский боксер обвинил чемпиона мира в четырех весовых категориях в употреблении запрещенных препаратов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fight Hub TV.

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Дэвис назвал "секрет успеха" Кроуфорда

Чемпион мира уверен, что один из лучших боксеров планеты употребляет стероиды. По его мнению, благодаря стероидам Теренс доминирует над соперниками уже в течение длительного времени.

Мы говорим о парне, которого когда-то потряс в легком весе Гамбоа. Как к черту после такого он стал таким сильным, как он доминирует все эти годы? А я вам сейчас раскрою секрет, это все стероиды SNAC. Он их точно употребляет,

– сказал Дэвис.

Отметим, что за спиной Теренса Кроуфорда нет ни одного поражения в 41-м проведенном поединке. Зато 31 раз американец побеждал своих соперников нокаутом. "Охотнику" уже исполнилось 37 лет, а он до сих пор сохраняет идеальную статистику.

Последний раз непобедимый Кроуфорд выходил в ринг в начале августа 2024-го года, когда победил узбека Исраила Мадримова. Благодаря этой победе единогласным решением Кроуфорд стал чемпионом мира в четвертой весовой категории.

Что касается Джервонты Дэвиса, то 30-летний боксер из США также идеальная статистика – 30 побед в 30-ти поединках (28 – нокаутом). В своем последнем бою "Танк" победил нокаутом в 8-м раунде своего земляка Фрэнка Мартина (15 июня 2024-го).