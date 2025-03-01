Джервонта Девіс заявив, що Теренс Кроуфорд веде нечесну боротьбу. 30-річний американський боксер звинуватив чемпіона світу у чотирьох вагових категоріях у вживанні заборонених препаратів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Fight Hub TV.

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Девіс назвав "секрет успіху" Кроуфорда

Чемпіон світу впевнений, що один із найкращих боксерів планети вживає стероїди. На його думку, завдяки стероїдам Теренс домінує над суперниками вже протягом тривалого часу.

Ми говоримо про хлопця, якого колись потряс у легкій вазі Гамбоа. Як до біса після такого він став таким сильним, як він домінує всі ці роки? А я вам зараз розкрию секрет, це все стероїди SNAC. Він їх точно вживає,

– сказав Девіс.

Відзначимо, що за спиною Теренса Кроуфорда немає жодної поразки у 41-му проведеному поєдинку. Натомість 31 раз американець перемагав своїх суперників нокаутом. "Мисливцю" вже виповнилось 37 років, а він досі зберігає ідеальну статистику.

Востаннє непереможний Кроуфорд виходив у ринг на початку серпня 2024-го року, коли переміг узбека Ісраїла Мадрімова. Завдяки цій перемозі одноголосним рішенням Кроуфорд став чемпіоном світу у четвертій ваговій категорії.

Щодо Джервонти Девіса, то 30-річний боксер із США також ідеальна статистика – 30 перемог у 30-ти поєдинках (28 – нокаутом). У своєму останньому бою "Танк" переміг нокаутом у 8-му раунді свого земляка Френка Мартіна (15 червня 2024-го).