Дерек Чісора поділився думками стосовно майбутніх боїв українського чемпіона. Досвідчений боксер назвав ім'я наступного суперника, з яким битиметься Усик, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Довгоочікуваному бою бути

Дерек Чісора вважає, що Олександр Усик проведе реванш з Даніелем Дюбуа. Ветеран хевівейту заявив, що Британська боксерська рада не розглядає проведення бою Дюбуа – Паркер.

Попри те, що бій між новозеландцем та "Динамітом" не відбувся через хворобу британця. Адже реванш Усик – Дюбуа викликає великий ажіотаж, а також є більш фінансово привабливим.

Дюбуа поб'ється з Усиком. Тепер цей бій відбудеться. Усі мають це зрозуміти. Матчмейкери більше не намагаються влаштувати бій Дюбуа з Паркером. Британська боксерська рада контролю більше нічого про це не говорить. Дюбуа – хлопець, який виписує чеки,

– сказав Чісора.

Зазначимо, що Олександр Усик раніше підтвердив наміри битись проти Даніеля Дюбуа. Українець планує вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Олександр Усик бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році. Тоді український боксер здолав британського візаві технічним нокаутом у поєдинку у польському Вроцлаві.