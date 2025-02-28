Відомий промоутер підтвердив інформацію про початок перемовин. Якщо сторонам вдасться вдарити по руках, то прихильники боксу побачать реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа за абсолютне чемпіонство у хевівейті.

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Команди провели попередні перемовини

Френк Воррен розповів про перемовини із промоутером Олександром Красюком та менеджером Егісом Клімасом. Промоутер "Динаміта" наголосив, що Усик теж хоче дати реванш Дюбуа, пише 24 Канал із посиланням на BoxNation.

Спілкувався з Красюком та Клімасом – вони хочуть цей бій. І ми хочемо, бо на кону чотири титули та той ажіотаж, який був після першого поєдинку Усика та Дюбуа. Даніель ніколи не уникав бою і хоче нової зустрічі з Усиком,

– заявив Воррен.

Була інформація, що у найближчі тижні Дюбуа дізнається ім'я свого наступного суперника.

Відзначимо, що наступний суперник Усика повинен був визначитись у бою Даніель Дюбуа – Джозеф Паркер. Однак двобою не було через хворобу "Динаміта". Хоча попри відмову від поєдинку Даніель зберіг за собою пояс IBF.

Довідка. У серпні 2023-го Усик та Дюбуа зійшлись на ринзі у польському місті Вроцлав. Олександр тріумфував технічним нокаутом у 9-му раунді. Також їх перша битва запам'яталась ударом нижче пояса від Даніеля, який угледів у падінні українця симуляцію.

Нагадаємо, що Дюбуа викликав Усика на реванш після другого бою українця проти Тайсона Ф'юрі. Тоді Даніель підіймався у ринг після оголошення результатів реванш та публічно звернувся до непереможного українського чемпіона. Олександр був розлючений таким вчинком британця, але погодився на пропозицію.