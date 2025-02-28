Известный промоутер подтвердил информацию о начале переговоров. Если сторонам удастся ударить по рукам, то поклонники бокса увидят реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа за абсолютное чемпионство в хевивейте.

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Команды провели предварительные переговоры

Фрэнк Уоррен рассказал о переговорах с промоутером Александром Красюком и менеджером Эгисом Климасом. Промоутер "Динамита" отметил, что Усик тоже хочет дать реванш Дюбуа, пишет 24 Канал со ссылкой на BoxNation.

Общался с Красюком и Климасом– они хотят этого сражения. И мы хотим, ибо на кону четыре титула и ажиотаж, который был после первого поединка Усика и Дюбуа. Даниэль никогда не избегал боя и хочет новой встречи с Усиком,

– заявил Уоррен.

Была информация, что в ближайшие недели Дюбуа узнает имя своего следующего соперника.

Отметим, что следующий соперник Усика должен был определиться в бою Даниэль Дюбуа– Джозеф Паркер. Однако поединка не было из-за болезни "Динамита". Хотя, несмотря на отказ от поединка, Даниэль сохранил за собой пояс IBF.

Справка. В августе 2023 Усик и Дюбуа сошлись на ринге в польском городе Вроцлав. Александр торжествовал техническим нокаутом в 9-м раунде. Также их первое сражение запомнилось ударом ниже пояса от Даниэля., который усмотрел в падении украинца симуляцию.

Напомним, что Дюбуа вызвал Усика на реванш после второго боя украинца против Тайсона Фьюри. Тогда Даниэль поднимался в ринг после оглашения результатов реванша и публично обратился к непобедимому украинскому чемпиону. Александр был взбешен таким поступком британца, но согласился на предложение.