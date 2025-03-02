На кону поєдинку стояв пояс чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі, яким володів Джервонта Девіс. Обидва боксери дуже обережно розпочали двобій, Девіс віддав супернику центр рингу, пише 24 Канал.

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Сенсаційна нічия

Вже із четвертого раунду "Танк" почав нарощувати темп поєдинку. Девіс вже частіше влучав, а Роуч переважно використовував джеб та ховався у клінчі.

У сьомому раунді Ламонт дістав Джервонту правим прямим, а вже у наступній трихвилинці потряснув суперника аперкотом. Девіс викидав одиночні удари, забувши про комбінаційний стиль боксу.

У дев'ятому раунді чемпіон світу несподівано став на коліно у центрі рингу. Після чого побіг до свого кута, попросивши команду витерти йому голову. За такий вчинок Джервонта отримав попередження від рефері, після чого двобій продовжився.

Девіс став на коліно під час бою: дивіться відео

Вже у цьому раунді було видно, як складно боксувати вже обом бійцям, які віддали майже усі сили.

Передостанній раунд залишився за Роучем, який дістав чемпіона потужними ударами. На що Девіс відповів ударом нижче пояса, отримавши друге попередження від рефері.

У цих чемпіонських раундах істотною перевагою не володів жоден із боксерів. Тому переможця двобою визначали судді. Вони розділились у рішенні та у підсумку так і не змогли віддати перемогу якомусь одному боксеру – нічия (115:113, 114:114, 114:114).

Відео оголошення результатів бою

Джервонта Девіс сенсаційно не зміг перемогти Ламонта Роуча після стількох балачок про перемогу напередодні цієї зустрічі. Девіс зберіг свій чемпіонський пояс.

Для обох боксерів ця мирова стала дебютною у кар'єрі на профі-рингу. Тепер за спиною Девіса 31 проведених боїв, у яких він 30 разів тріумфував (28 – нокаутом). Ламонт Роуч провів свій 27-й поєдинок, у яких 25 разів перемагав (10 – нокаутом), зазнавши однієї поразки.