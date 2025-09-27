За менше, як два місяці до протистояння з'явилась цифра гонорару Джейка Пола за бій проти Джервонти Девіса. Боксер-ютубер розкрив свій заробіток в інтерв'ю Happy Punch, повідомляє 24 Канал.

Скільки складе гонорар Пола за бій проти Девіса?

За виставковий бій Пол-молодший заробить близько 50 мільйонів доларів.

Колишній чемпіон Карл Фроч висловив свою думку про Джейка Пола напередодні поєдинку з Девісом. Фроч назвав Джервонту одним із найкращих у рингу та тим, хто ліквідує різницю у габаритах із Джейком. Карл ще й образив Пола, назвавши його "клоуном, який не вміє битись". Слова Фроча цитувало видання FightNews.

"Я думаю, якби Девіс захотів, він би взагалі не пропустив жодного удару. Він великий боєць. Один із найкращих. У нього неймовірний талант. Немає жодного шансу, що Джейк Пол зможе його зачепити. Різниця в габаритах не має значення, він повільніший. Джейк Пол не боксер. Він клоун на сцені. Він нікчема, він не вміє битися. Узагалі не вміє. Він абсолютно жалюгідний. Тому, коли він вийде проти Джервонти Девіса, Девіс просто буде гратися з ним", – розповідав Фроч.

Що відомо про бій Пол – Девіс?