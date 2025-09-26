Промоутер підтвердив, якщо зустріч Джейка Пола проти Олександра Усика таки відбудеться, то буде в октагоні. Накіса Бідаріан наголосив на кількості переглядів цього бою у прямому ефірі, пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Що сказав промоутер Пола про бій з Усиком?

Представник Пола-молодшого впевнений, що такий бій дивитиметься весь світ.

Бій Пола з Усиком в октагоні дивитиметься весь світ. Усі фанати звернуть увагу на це видовище,

– заявив промоутер Пола.

Є попередня інформація, що Пол та Усик зустрінуться в октагоні наступного 2026 року. Перед цим Олександр проведе свій прощальний бій на боксерському профі-рингу.

Нагадаємо, що Усик відклав перемовини щодо бою з Джозефом Паркером через давню травму спини. у WBO пішли на зустріч українському "абсолюту". Серед його потенційних суперників для "прощального танцю" називають одразу декількох боксерів – Тайсон Ф'юрі, Джейк Пол, Фабіо Вордлі, Ентоні Джошуа та Мозеса Ітауму.

Що відомо про потенційну битву Усик – Пол?