Промоутер підтвердив, якщо зустріч Джейка Пола проти Олександра Усика таки відбудеться, то буде в октагоні. Накіса Бідаріан наголосив на кількості переглядів цього бою у прямому ефірі, пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports.
Що сказав промоутер Пола про бій з Усиком?
Представник Пола-молодшого впевнений, що такий бій дивитиметься весь світ.
Бій Пола з Усиком в октагоні дивитиметься весь світ. Усі фанати звернуть увагу на це видовище,
– заявив промоутер Пола.
Є попередня інформація, що Пол та Усик зустрінуться в октагоні наступного 2026 року. Перед цим Олександр проведе свій прощальний бій на боксерському профі-рингу.
Нагадаємо, що Усик відклав перемовини щодо бою з Джозефом Паркером через давню травму спини. у WBO пішли на зустріч українському "абсолюту". Серед його потенційних суперників для "прощального танцю" називають одразу декількох боксерів – Тайсон Ф'юрі, Джейк Пол, Фабіо Вордлі, Ентоні Джошуа та Мозеса Ітауму.
Що відомо про потенційну битву Усик – Пол?
- 24 вересня Усик відреагував на один із пунктів плану Пола, у якому йшла мова про перемогу Джейка над ним. Український чемпіон зазначив, що чекає його.
- Як повідомляло джерело IFN, також у планах боксера-блогера стати чемпіоном світу та побитись на Місяці.
- Нагадаємо, що Пол вже має за своєю спиною перемогу над легендарним Майком Тайсоном. Востаннє Пол-молодший виходив у ринг в липні 2025-го, коли за одноголосним рішенням суддів переміг Хуліо Сезара Чавеса-молодшого.
- Натомість Усик у своєму передостанньому бою на рингу здолав у реванші Даніеля Дюбуа.