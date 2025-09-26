Промоутер подтвердил, если встреча Джейка Пола против Александра Усика таки состоится, то будет в октагоне. Накиса Бидариан отметил количество просмотров этого боя в прямом эфире, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.
К теме Бывший чемпион мира высказался о бое с Усика с обидчиком Тайсона
Что сказал промоутер Пола о бое с Усиком?
Представитель Пола-младшего уверен, что такой бой будет смотреть весь мир.
Бой Пола с Усиком в октагоне будет смотреть весь мир. Все фанаты обратят внимание на это зрелище,
– заявил промоутер Пола.
Есть предварительная информация, что Пол и Усик встретятся в октагоне в следующем 2026 году. Перед этим Александр проведет свой прощальный бой на боксерском профи-ринге.
Напомним, что Усик отложил переговоры о бое с Джозефом Паркером из-за давней травмы спины. в WBO пошли на встречу украинскому "абсолюту". Среди его потенциальных соперников для "прощального танца" называют сразу нескольких боксеров – Тайсон Фьюри, Джейк Пол, Фабио Уордли, Энтони Джошуа и Мозеса Итауму.
Что известно о потенциальной битве Усик – Пол?
- 24 сентября Усик отреагировал на один из пунктов плана Пола, в котором шла речь о победе Джейка над ним. Украинский чемпион отметил, что ждет его.
- Как сообщал источник IFN, также в планах боксера-блогера стать чемпионом мира и подраться на Луне.
- Напомним, что Пол уже имеет за своей спиной победу над легендарным Майком Тайсоном. Последний раз Пол-младший выходил в ринг в июле 2025-го, когда по единогласному решению судей победил Хулио Сезара Чавеса-младшего.
- Зато Усик в своем предпоследнем бою на ринге одолел в реванше Даниэля Дюбуа.