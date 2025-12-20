Ентоні Джошуа вдалось красиво у шостому раунді нокаутувати Джейка Пола. Після переможного бою Ей Джей не лише прокоментував свій успіх, а й заговорив про британську битву із Тайсоном Ф'юрі, пише 24 Канал із посиланням на Netflix Sports.

Варто побачити Як Джошуа безжально нокаутував Пола: переможне відео

Що сказав Джошуа після бою про битву з Ф'юрі?

Британський боксер похвалив боксування Пола-молодшого, який тричі підіймався із нокдауну, але після останнього рефері не дозволив продовжити двобій.

Джошуа закликав поважати Пола за його справжню мужність і за те, що він намагався його перемогти. Водночас Ентоні порівняв себе із вогнем-бійцем, який мав 15-місячну перерву від офіційних зустрічей.

До слова. Перед цим востаннє Джошуа виходив у ринг ще у вересні 2024-го, коли був нокаутований земляком Даніелем Дюбуа.

Відзначимо, що перемога над Полом стала для Джошуа 29-ю на профі-рингу (26 – нокаутом) при 4-х поразках.

Ей Джей після переможного бою зачепив тему можливої битви проти Ф'юрі.

Я струсив із себе іржу й не можу дочекатися, щоб увійти у 2026 рік. І якщо Тайсон Ф’юрі настільки серйозний, як він про це говорить, якщо він готовий відкласти твіттер й одягнути рукавиці – нехай виходить і б’ється. Я один із найреальніших хлопців тут, я прийму будь-який виклик. Якщо ти справді крутий – виходь у ринг зі мною наступним. Досить балачок: "Ей Джей це", "Ей Джей те". Зустріньмось в ринзі й поговоримо кулаками,

– заявив Джошуа.

Бій Джошуа – Ф'юрі відбудеться?

Авторитетний журнал The Ring анонсувало повернення Тайсона.

Повідомляється, що британська битва Джошуа – Ф'юрі очолить вечір боксу Riyadh Season у наступному 2026 році. Очікується, що обидва британці повинні провести перед лобовою зустріччю ще окремі бої. Ентоні вже відбоксував із Полом, тому невідомо, чи відбудеться ще один його проміжний бій перед ймовірною битвою із "Циганським королем".

Натомість Тайсон несподівано може побитись із росіянином Арсланбеком Махмудовим.

Як Ф'юрі погрожував Джошуа?

Ще перед боєм із Полом Джошуа отримав погрози від Ф'юрі. Тайсон наголосив, що отримав відео, у якому Ентоні сказав, що вб'є його на боксерському рингу. "Циганський король" заговорив про вік Ей Джея, якому вже стукнуло 36 років.

"Ось тобі цікавий факт, Ентоні: бездомний, якщо я коли-небудь з тобою перетнуся – вирубаю тебе наглухо. Ти лузер, який повертається після 15-місячної перерви і поразки нокаутом. Ти великий, нікчемний та безробітний", – сказав Ф'юрі.