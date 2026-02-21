Як пише Sky Sport, боксери планували бій на 2026 рік, однак смертельна аварія, в яку Джошуа потрапив у Нігерії, все перекреслила. Тепер же потенційне повернення "Ей-Джея" влітку може вивести його на зустріч з Ф'юрі.

Чи відбудеться бій Ф'юрі – Джошуа?

Промоутер Френк Воррен заявив, що доля поєдинку залежить від того, чи продовжить Джошуа кар'єру.

Єдина людина, яка може вирішити, чи хоче він продовжувати битися, – це він сам. Я не знаю, чи хоче він це робити. Він дуже багатий чоловік. Можливо, він це зробить, а можливо, і ні, хто знає? Але саме таким був його намір,

– зазначив промоутер.

Так само Воррен сказав, що не заохочував Ф'юрі до повернення. За його словами, Тайсон сам вирішує, з ким битися, але категорично проти поєдинків з блогерами, як-от Джейк Пол.

Додамо, що Джошуа в попередньому бою, як йдеться на сайті BoxRec, переміг Пола.

Що далі для Ф'юрі?

Ф'юрі повернеться після річної перерви та 11 квітня битиметься з росіянином Арсланбеком Махмудовим на стадіоні "Тоттенгем" у Лондоні.

Як пише Sky Sport, якщо "Циганський король" виграє, то матиме кілька варіантів на майбутнє. Зокрема, для Тайсона може бути привабливою зустріч з переможцем бою за титул чемпіона світу WBO у важкій вазі між Фабіо Вордлі та Даніелем Дюбуа.

Також Ф'юрі хотів би провести третій поєдинок з об'єднаним чемпіоном Олександром Усиком. Однак експерти сумніваються, що Тайсон може бути цікавим варіантом для українця, який планує завершити кар'єру.

Коли може відбутися бій Джошуа та Ф'юрі?