Промоутер 37-річного спортсмена Олександр Красюк в інтерв'ю ютуб-каналу "Тайк Майсон" розповів про плани Берінчика. За його словами, тривають серйозні перемовини про бій Дениса у квітні або травні.

Що відомо про повернення Берінчика?

Красюк зазначив, що це буде "значущий" поєдинок для українського боксера. Промоутер поки не розкриває ім'я наступного суперника Берінчика, адже претендентів є кілька. Він зазначив, що опонентом Дениса може бути боєць з Великої Британії.

Зазначимо, що попередній бій Берінчика відбувся 14 лютого 2025 року проти Кейшона Девіса. Американець здобув перемогу технічним нокаутом і завдав українцю першої поразки в кар'єрі. Ба більше, Денис втратив титул чемпіона WBO в легкій вазі.

Красюк розповів, що в Берінчика через травму була операція, однак він вже пройшов один тренувальний табір.

Що відомо про кар'єру Берінчика?