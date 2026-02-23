На фоне планов Фьюри известный боксер Дэвид Аллен сделал контроверсионное заявление относительно возможного соперника британца. В комментарии Playbook Boxing спортсмен выразил сомнение, что "Цыганский король" померится силами с Уордли и Дюбуа.

Смотрите также Не Кличко и не Усик: Майк Тайсон назвал двойку лучших боксеров на планете

Что Аллен сказал об Усике и Фьюри?

По мнению Аллена, Фьюри выберет бой с Энтони Джошуа или Александром Усиком, а не представителями младшего поколения, например Фабио Уордли, который удерживает титул WBO, или экс-чемпионом мира Дюбуа.

Британский боксер отметил, что Дюбуа и Уордли "очень опасные" бойцы. Парадоксально то, что Аллен считает Усика и Джошуа более безопасными соперниками для Фьюри, хотя украинец – единственный боксер, который не только смог победить Тайсона, а сделал это дважды.

Дюбуа и Уордли очень опасны. Пожалуй, безопаснее драться с Усиком или Энтони Джошуа на этом этапе,

– сказал он.

Усик или Уордли: кто станет соперником Фьюри?

37-летний Фьюри прервал завершение карьеры и 11 апреля в Лондоне проведет бой с россиянином Арсланбеком Махмудовым. Этот поединок должен стать для британца промежуточным перед более серьезным соперником.

Интересно, что семья спортсмена была против его возвращения и даже и даже отказалась с ним общаться.