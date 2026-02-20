37-летний Фьюри, который дважды был чемпионом мира в супертяжелом весе, рассказал, что родные были против его возвращения на ринг. Об этом сообщает Daily Mail.

Какие детали раскрыл Фьюри о своем возвращении?

Боксер отметил, что его отец, жена и братья были против возвращения в бокс. По словам Тайсона, они определенное время не разговаривали с ним и четко дали понять свою позицию.

Спортсмен добавил, что принял решение прервать "боксерскую пенсию", ведь планирует драться до 50 лет. Фьюри заверил, что его мотивируют не деньги, а бокс.

Но это моя жизнь и мое решение. Возможно, это эгоистично, но я не собираюсь останавливаться. Я люблю бокс и, видимо, буду драться до 50 лет. Я вернулся не из-за денег – я просто не могу это отпустить,

– сказал он.

Ранее "Цыганский король", как называют Тайсона, также признался, что на его решение возобновить карьеру повлияла смертельная авария, в которую попал Энтони Джошуа, сообщает Sky Sports. Британский боксер в конце декабря посетил Нигерию, где и произошла трагедия, в результате которой погибли два его тренера.

Что известно о возвращении Фьюри?