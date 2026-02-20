37-летний Фьюри, который дважды был чемпионом мира в супертяжелом весе, рассказал, что родные были против его возвращения на ринг. Об этом сообщает Daily Mail.
Какие детали раскрыл Фьюри о своем возвращении?
Боксер отметил, что его отец, жена и братья были против возвращения в бокс. По словам Тайсона, они определенное время не разговаривали с ним и четко дали понять свою позицию.
Спортсмен добавил, что принял решение прервать "боксерскую пенсию", ведь планирует драться до 50 лет. Фьюри заверил, что его мотивируют не деньги, а бокс.
Но это моя жизнь и мое решение. Возможно, это эгоистично, но я не собираюсь останавливаться. Я люблю бокс и, видимо, буду драться до 50 лет. Я вернулся не из-за денег – я просто не могу это отпустить,
– сказал он.
Ранее "Цыганский король", как называют Тайсона, также признался, что на его решение возобновить карьеру повлияла смертельная авария, в которую попал Энтони Джошуа, сообщает Sky Sports. Британский боксер в конце декабря посетил Нигерию, где и произошла трагедия, в результате которой погибли два его тренера.
Что известно о возвращении Фьюри?
- Британский спортсмен завершил карьеру после того, как в 2024 году дважды проиграл Александру Усику. В начале 2026 года он прервал завершение карьеры и уже в апреле проведет бой с россиянином Арсланбеком Махмудовым.
- Одна из причин, почему Фьюри вернулся в бокс, – это взять реванш у Усика. Британский чемпион до сих пор не смирился с поражениями украинцу и обвиняет Усика в мошенничестве.
- Более того, "Цыганский король" убежден, что именно чемпион мира из Украины будет умолять его о третьем поединке. По словам Тайсона, Усик может заработать солидный гонорар только в поединке с ним.
- Украинец не отбрасывает идею еще одного реванша, однако поставил условие: на кону поединка должно стоять абсолютное чемпионство в супертяжелом весе.
- Вместе с тем, Фрэнк Уоррен, промоутер боксера, отметил, что Тайсон также хочет стать трехкратным чемпионом мира. Поэтому он рассматривает потенциальный бой с обладателем титула WBO Фабио Уордли.