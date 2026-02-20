37-річний Ф'юрі, який двічі був чемпіоном світу в надважкій вазі, розповів, що рідні були проти його повернення на ринг. Про це повідомляє Daily Mail.

Які деталі розкрив Ф'юрі про своє повернення?

Боксер зазначив, що його батько, дружина та брати були проти повернення у бокс. За словами Тайсона, вони певний час не розмовляли з ним і чітко дали зрозуміти свою позицію.

Спортсмен додав, що ухвалив рішення перервати "боксерську пенсію", адже планує битися до 50 років. Ф'юрі запевнив, що його мотивують не гроші, а бокс.

Але це моє життя і моє рішення. Можливо, це егоїстично, але я не збираюся зупинятися. Я люблю бокс і, мабуть, буду битися до 50 років. Я повернувся не через гроші – я просто не можу це відпустити,

– сказав він.

Раніше "Циганський король", як називають Тайсона, також зізнався, що на його рішення відновити кар'єру вплинула смертельна аварія, в яку потрапив Ентоні Джошуа, повідомляє Sky Sports. Британський боксер наприкінці грудня відвідав Нігерію, де й сталася трагедія, внаслідок якої загинули два його тренери.

Що відомо про повернення Ф'юрі?