Сулейман відповів, чи санкціонує організація бій Усика, який володіє поясом WBC, і тимчасового чемпіона Агіта Кабаєла. Про це повідомляє Sky Sports.

Що відомо про бій Усик – Кабаєл?

Президент WBC згадав, що організація дозволила відбутися двом поєдинкам між Усиком і Тайсоном Ф'юрі, що потягнуло за собою інші рішення. Зокрема, для Кабаєла схвалили тимчасовий чемпіонський титул WBC, щоб Усик зустрівся з британцем.

Сулейман зазначив, що після того, як українець у липні вдруге переміг Даніеля Дюбуа, він отримав дозвіл провести добровільний захист титулу. Як відомо, Олександр планує бій з Деонтеєм Вайлдером.

За словами президента WBC, організація може санкціонувати бій Усик – Кабаєл після того, як українець проведе добровільний захист.

Усик просив про добровільний захист, його прохання було задоволено. Кабаєл провів захист у Німеччині на початку року, тому ми чекаємо на плани Усика, щоб розглянути його добровільний захист, а потім, можливо, санкціонувати бій Кабаєла проти чемпіона,

– сказав він.

На думку Сулеймана, поєдинок Кабаєл – Усик "тепер також великий".

Зазначимо, що Усик планував провести добровільний захист проти Вайлдера, однак американець проведе бій з Дереком Чісорою 4 квітня в Лондоні на The O2 Arena.

Усик – Кабаєл: все, що відомо про бій