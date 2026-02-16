Американец Мартин сенсационно проиграл боксеру из Нигерии Эфе Аджагби. Об этом сообщает vRINGe.

Как Аджагба победил экс-чемпиона мира Мартина?

На старте поединка оба боксера работали джебами, однако именно Аджагба был агрессивным и действовал первым номером. Но при этом нигериец был уязвим к контратакам.

Экс-чемпион мира классно провел второй раунд, но уже в следующей 3-минутке Аджагба попал правым прямым, от которого соперник упал, но чудом поднялся.

Мартин выглядел абсолютно разбалансированным и ему повезло продержаться до гонга. Похоже, он в перерыве не восстановился: Аджагба пошел добивать соперника и рефери вынужденно вмешался и остановил схватку.

Что известно о Чарльзе Мартине?