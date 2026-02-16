Американец Мартин сенсационно проиграл боксеру из Нигерии Эфе Аджагби. Об этом сообщает vRINGe.

Как Аджагба победил экс-чемпиона мира Мартина?

На старте поединка оба боксера работали джебами, однако именно Аджагба был агрессивным и действовал первым номером. Но при этом нигериец был уязвим к контратакам.

Экс-чемпион мира классно провел второй раунд, но уже в следующей 3-минутке Аджагба попал правым прямым, от которого соперник упал, но чудом поднялся.

Мартин выглядел абсолютно разбалансированным и ему повезло продержаться до гонга. Похоже, он в перерыве не восстановился: Аджагба пошел добивать соперника и рефери вынужденно вмешался и остановил схватку.

Что известно о Чарльзе Мартине?

  • 39-летний Мартин имеет посредственный рекорд: в 36 боях он одержал 30 побед, из которых 27 досрочно. По данным BoxRec, знаковым для американца был 2016 год, когда он стал чемпионом мира по версии IBF.

  • Мартин одолел украинца Вячеслава Глазкова, который не смог продолжить поединок из-за травмы. При этом следует отметить, что до этого пояс IBF принадлежал Тайсону Фьюри, который отобрал его у Владимира Кличко после победы в 2015 году.

  • Уже в следующем бою Мартин проиграл чемпионский титул Энтони Джошуа и больше никогда не был близок к тому, чтобы стать чемпионом мира.

  • Обидчик американца Эфе Аджагба имеет 23 боя на профи-ринге: 21 победа, 1 поражение и 1 ничья.