Усик признался, что это самая забавная история в их семье. Ею он поделился в интервью на ютуб-канале Андрея Беднякова.

Интересно Усик только 2-й: определен лучший боксер в мире – кто лидер

Что произошло между супругами Усиков?

Боксер рассказал, что когда его жена Екатерина была беременна сыном Кириллом, они гостили у ее родителей. Когда они собирались ехать домой, Александр посадил Екатерину в авто на переднее пассажирское сиденье, а сам начинал обходить ее, чтобы сесть на место водителя. Впрочем жена неожиданно сама села за руль и уехала.

Александр остался на дороге. Он был одет в яркую желто-голубую куртку и бросился догонять авто и махать руками. Что интересно, Екатерина в авто все время говорила с мужем. Она думала, что Усик ее слушает и просто молчит. Но тут в разговор вмешалась старшая дочь Усиков Лиза.

Лиза говорит: "Папы нет". А Катя отвечает: "Да папа есть". И едут: мама – папы нет, папа есть. И тут она говорит: "Я беременна, вижу тип какой-то бегает в куртке, как у Усика, и машет руками". И она понимает, что меня нет в машине,

– отметил спортсмен.

Екатерина наконец остановилась, сдала назад и забрала мужа. Первым ее вопросом было, почему он бегает по трассе, а не сидит в авто.

Что известно о семье Усиков?

Александр знаком со своей женой Екатериной с 15 лет. Она является уроженкой России, из города Красноярск, о чем Екатерина рассказала в интервью для ютуб-канала Славы Демина. Супруги воспитывают четверых детей: старшую дочь Елизавету, средних сыновей Кирилла и Михаила, а также самую маленькую дочь Марию.

До 2014 года супруги жили в Симферополе, однако после аннексии Россией Крыма переехали в Ворзель. К сожалению, и здесь их догнали российские войска. В 2022 году город был оккупирован, а дом поврежден. Следует добавить, что Екатерина постоянно рядом с мужем на его боксерских поединках.

Следующий бой Александра Усика: что известно