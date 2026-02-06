Об этом в интервью Sky Sports рассказал промоутер Фрэнк Уоррен. Соперником Усика может стать победитель боя, который состоится в апреле этого года.

Кто может стать соперником Усика?

Уоррен считает, что победитель поединка между Дереком Чисорой и Деонтеем Уайлдером может стать обязательным претендентом на титул чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика. По мнению промоутера, IBF потребует от украинца защиты титула.

Усик получил согласие от WBC, которая является следующей в очереди, на добровольную защиту. После этого он должен драться с Агитом Кабаелом. Поэтому, увидим, что будет. Но обязательные претенденты назначаются, и с ними придется иметь дело. Уайлдер или Чисора вполне могут стать ими,

– отметил Уоррен.

Он добавил, что для обоих это последний шанс, поскольку они уже не молодые спортсмены. Для одного из боксеров это будет конец, поскольку он уже не сможет оправиться после поражения.

Что Уоррен сказал об Усике?

Промоутер заявил, что вопрос следующего боя Усика зависит от самого украинца. Уоррен сказал, что важно понять, хочет ли этого поединка Александр или он пойдет в другом направлении.

"Усик просто хочет заработать. Он оставил свой след в боксе. Он – супертяжеловес 21-го века", – добавил Уоррен.

Ранее Уоррен в интервью для Clubhouse Boxing говорил, что Уайлдер может стать тем, кто сломает Усика. Впрочем, в этом поединке, если он все же состоится, промоутер отдает предпочтение украинцу. Он говорит, что будет удивлен, если Усик не выиграет бой у Уайлдера.

