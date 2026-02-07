Недавно CBS Sports обновил рейтинг лучших боксеров мира. Лидером списка остается абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ.

Кто лучший боксер мира?

Вторую позицию сохранил объединенный чемпион супертяжелого веса украинец Александр Усик. Третье место занимает объединенный чемпион в легчайшем весе Джесси Родригес.

В пятерку также вошли Шакур Стивенсон и абсолютный Дмитрий Бивол. Отметим, что Стивенсон недавно стал чемпионом в четвертой весовой категории за рекордное время.

Как сообщает ESPN, Шакуру понадобилось 7 лет для того, чтобы установить рекорд по титулам в разных дивизионах.

Рейтинг лучших боксеров мира от CBS Sports

Наоя Иноуэ Александр Усик Джесси Родригес Шакур Стивенсон Дмитрий Бивол Дэвид Бенавидес Артур Бетербиев Джунто Накатани Девин Хейни Джарон Эннис

Кто возглавляет рейтинг лучших боксеров мира?