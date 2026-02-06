Бывший чемпион мира WBA в легчайшей весовой категории заявил, что еще не завершил карьеру. Об этом боксер рассказал в комментарии UMH Podcast.
Что Далакян сказал о своей карьере?
Предыдущий бой Артем состоялся в январе 2024 года, когда он поиграл титул обязательному претенденту Сеиго Акуи единогласным решением судей. Он утверждает, что не устал от бокса.
Я не завершил карьеру. Желание есть, я не устал от бокса. Бывает, я с ребятами общаюсь и они говорят: "Я уже устал, я наелся бокса, не хочу", то у меня такого нет. Я еще не наелся, я не устал боксировать,
– заявил Далакян.
В то же время боксер отметил, что мог избежать единственного поражения в карьере, если бы готовился к поединку не под обстрелами в Украине. Впрочем, Артем не планирует брать реванш у японского оппонента, ведь тот потерял титул.
"Я бы сейчас хотел бы перекрыть поражение, а потом чтобы мне сделали следующий бой за претендента на пояс. Было бы идеально чтобы третий бой был за звание чемпиона мира", – сказал Далакян.
Что известно о карьере Далакяна?
Артем родился в Баку (Азербайджан), но в 1991 году из-за Карабахского конфликта семья переехала в Запорожье, а затем в Днепр.
Сначала он занимался борьбой и тхэквондо, а уже с 13 лет начал заниматься боксом. Когда Далакян учился в 10-м классе, его пригласили переехать в Донецк и выступать за "Спортивный клуб Елисеева".
В любительском спорте он провел множество боев и даже победил на чемпионате мира среди военнослужащих.
Его дебют в профессиональном боксе состоялся в 2011 году в Киеве. По данным портала BoxRec, в 2015 году завоевал чемпионский титул WBA. Украинцу удалось провести 6 успешных защит пояса. 38-летний боксер выиграл 22 поединка на профессиональном ринге.