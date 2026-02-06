Бывший чемпион мира WBA в легчайшей весовой категории заявил, что еще не завершил карьеру. Об этом боксер рассказал в комментарии UMH Podcast.

Что Далакян сказал о своей карьере?

Предыдущий бой Артем состоялся в январе 2024 года, когда он поиграл титул обязательному претенденту Сеиго Акуи единогласным решением судей. Он утверждает, что не устал от бокса.

Я не завершил карьеру. Желание есть, я не устал от бокса. Бывает, я с ребятами общаюсь и они говорят: "Я уже устал, я наелся бокса, не хочу", то у меня такого нет. Я еще не наелся, я не устал боксировать,

– заявил Далакян.

В то же время боксер отметил, что мог избежать единственного поражения в карьере, если бы готовился к поединку не под обстрелами в Украине. Впрочем, Артем не планирует брать реванш у японского оппонента, ведь тот потерял титул.

"Я бы сейчас хотел бы перекрыть поражение, а потом чтобы мне сделали следующий бой за претендента на пояс. Было бы идеально чтобы третий бой был за звание чемпиона мира", – сказал Далакян.

Что известно о карьере Далакяна?