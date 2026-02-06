Колишній чемпіон світу WBA у найлегшій ваговій категорії заявив, що ще не завершив кар'єру. Про це боксер розповів у коментарі UMH Podcast.
Що Далакян сказав про свою кар'єру?
Попередній бій Артем відбувся у січня 2024 року, коли він пограв титул обов'язковому претенденту Сеїго Акуї одноголосним рішенням суддів. Він стверджує, що не втомився від боксу.
Я не завершив кар'єру. Бажання є, я не втомився від боксу. Буває, я з хлопцями спілкуюсь і вони кажуть: "Я вже втомився, я наївся боксу, не хочу", то в мене такого немає. Я ще не наївся, я не втомився боксувати,
– заявив Далакян.
Водночас боксер зазначив, що міг уникнути єдиної поразки в кар'єрі, якби готувався до поєдинку не під обстрілами в Україні. Втім, Артем не планує брати реванш у японського опонента, адже той втратив титул.
"Я б зараз хотів би перекрити поразку, а потім щоб мені зробили наступний бій за претендента на пояс. Було б ідеально аби третій бій був за звання чемпіона світу", – сказав Далакян.
Що відомо про кар'єру Далакяна?
Артем народився у Баку (Азербайджан), але в 1991 році через Карабахський конфлікт сім'я переїхала до Запоріжжя, а потім до Дніпра.
Спочатку він займався боротьбою і тхеквондо, а вже з 13 років почав займатися боксом. Коли Далакян навчався в 10-у класі, його запросили переїхати до Донецька і виступати за "Спортивний клуб Єлісєєва".
В аматорському спорті він провів безліч боїв і навіть переміг на чемпіонаті світу серед військовослужбовців.
Його дебют у професійному боксі відбувся у 2011 році в Києві. За даними порталу BoxRec, у 2015 році завоював чемпіонський титул WBA. Українцю вдалося провести 6 успішних захистів поясу. 38-річний боксер виграв 22 поєдинки на професійному рингу.