У своєму інстаграмі боксер повідомив, що Usyk-17 Promotions хоче провести великий турнір навесні. Усик заявив, що на шоу будуть молоді та перспективні бійці з України та не тільки.
Що відомо про боксерське шоу Усика?
Спортсмен зазначив, що анонс події, зокрема точна дата та місце, з'являться згодом. Також пізніше буде анонсовано, хто виступить у головному поєдинку, а хто в андеркарді.
Ми будемо допомагати хлопцям досягати своєї мети, і все що від нас залежить – ми будемо робити для зростання нових чемпіонів у нашій країні,
– заявив Усик.
Що відомо про Usyk-17 Promotions?
Як йдеться на сайті компанії, Усик заснував Usyk-17 Promotions у 2020 році, аби допомогти молодим спортсменам на боксерському шляху.
Основна ціль – щоб Usyk-17 Promotions стала найкращою промоутерською компанією в Україні. Дебютний вечір боксу від компанії відбувся у серпні 2020 року.
Одним з найвідоміших боксерів, який має контракт з компанією, є непереможний Даніель Лапін. На професійному рингу він вже виграв 12 боїв поспіль.
Що відомо про наступний бій Усика?
Після того, як Усик у липні 2025 року нокаутував Даніеля Дюбуа, українець налаштований провести бій проти Деонтея Вайлдера.
Українець кинув виклик ексчемпіону світу за версією WBC і сторони нібито уклали "таємну угоду", коли Усик перебував у Нью-Йорку.
Додамо, що спортсмени зустрілися у США, де українець заявив, що хоче провести бій в Америці. Вайлдер же висловив впевненість, що бій з українцем відбудеться у 2026 році.