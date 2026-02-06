У своєму інстаграмі боксер повідомив, що Usyk-17 Promotions хоче провести великий турнір навесні. Усик заявив, що на шоу будуть молоді та перспективні бійці з України та не тільки.

Що відомо про боксерське шоу Усика?

Спортсмен зазначив, що анонс події, зокрема точна дата та місце, з'являться згодом. Також пізніше буде анонсовано, хто виступить у головному поєдинку, а хто в андеркарді.

Ми будемо допомагати хлопцям досягати своєї мети, і все що від нас залежить – ми будемо робити для зростання нових чемпіонів у нашій країні,

– заявив Усик.

Що відомо про Usyk-17 Promotions?

Як йдеться на сайті компанії, Усик заснував Usyk-17 Promotions у 2020 році, аби допомогти молодим спортсменам на боксерському шляху.

Основна ціль – щоб Usyk-17 Promotions стала найкращою промоутерською компанією в Україні. Дебютний вечір боксу від компанії відбувся у серпні 2020 року.

Одним з найвідоміших боксерів, який має контракт з компанією, є непереможний Даніель Лапін. На професійному рингу він вже виграв 12 боїв поспіль.

Що відомо про наступний бій Усика?