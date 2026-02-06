Станом на лютий 2026 року Мозес Ітаума посідає перше місце в оновленому рейтингу. Про це йдеться на сайті WBO.

Який рейтинг WBO?

Як інформує портал BoxRec, британець Ітаума у серпні 2025 року завоював пояс WBO Inter-Continental після того, як у другому раунді нокаутував свого земляка Ділліана Уайта.

На другому місці розмістився володар титулу WBO International Філіп Хргович. Представник Хорватії востаннє виходив на ринг у серпні 2025 року, здолавши британця Девіда Аделеє одноголосним рішенням суддів.

Трійку найсильніших замкнув Чжан Чжил із Китаю, який не виходив на ринг майже рік після поразки Агіту Кабаєлу.

Чому Усика немає у рейтингу?

Чемпіоном світу в цьому дивізіоні є британець Фабіо Вордлі. Спочатку британець володів тимчасовим поясом, проте пізніше був підвищений у статусі через відмову Олександра Усика від титулу WBO.

Щодо представника України, то він не має права перебувати в рейтингу, оскільки володіє чемпіонськими званнями за іншими версіями – WBC, WBA, IBF.

Проте в рейтингу таки знайшлося місце українцю: Віктор Вихрист потрапив до переліку найкращих, розмістившись на 12 сходинці.

Рейтинг WBO у надважкій вазі

Мозес Ітаума (Велика Британія) Філіп Хргович (Хорватія) Чжан Чжилей (Китай) Даніель Дюбуа (Велика Британія) Ентоні Джошуа (Велика Британія) Джаред Андерсон (США) Дерек Чісора (Велика Британія) Баходір Джалолов (Узбекистан) Річард Торес (США) Джермейн Франклін (США) Нельсон Хіса (Албанія) Віктор Вихрист (Україна) Річард Ріакпоре (Велика Британія) Соломон Дакрес (Велика Британія) Густаво Трухільо (Куба)

