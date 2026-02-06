По состоянию на февраль 2026 года Мозес Итаума занимает первое место в обновленном рейтинге. Об этом говорится на сайте WBO.

Какой рейтинг WBO?

Как информирует портал BoxRec, британец Итаума в августе 2025 года завоевал пояс WBO Inter-Continental после того, как во втором раунде нокаутировал своего земляка Диллиана Уайта.

На втором месте разместился обладатель титула WBO International Филип Хргович. Представитель Хорватии в последний раз выходил на ринг в августе 2025 года, одолев британца Дэвида Аделее единогласным решением судей.

Тройку сильнейших замкнул Чжан Чжил из Китая, который не выходил на ринг почти год после поражения Агиту Кабаелу.

Почему Усика нет в рейтинге?

Чемпионом мира в этом дивизионе является британец Фабио Уордли. Сначала британец владел временным поясом, однако позже был повышен в статусе из-за отказа Александра Усика от титула WBO.

Что касается представителя Украины, то он не имеет права находиться в рейтинге, поскольку обладает чемпионскими званиями по другим версиям – WBC, WBA, IBF.

Однако в рейтинге таки нашлось место украинцу: Виктор Выхрист попал в перечень лучших, разместившись на 12 строчке.

Рейтинг WBO в супертяжелом весе

Мозес Итаума (Великобритания) Филип Хргович (Хорватия) Чжан Чжилей (Китай) Даниэль Дюбуа (Великобритания) Энтони Джошуа (Великобритания) Джаред Андерсон (США) Дерек Чисора (Великобритания) Баходир Джалолов (Узбекистан) Ричард Торес (США) Джермейн Франклин (США) Нельсон Хиса (Албания) Виктор Выхрист (Украина) Ричард Риакпоре (Великобритания) Соломон Дакрес (Великобритания) Густаво Трухильо (Куба)

