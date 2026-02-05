Деонтей посварився не тільки з дружиною, але і з рідним братом. В інтерв'ю Аріелю Гельвані 40-річний спортсмен пригрозив пристрелити рідного брата.

Що сказав Вайлдер про брата?

Боксер несподівано звинуватив молодшого брата в зраді, брехні та крадіжці. Вайлдер стверджує, що викинув родича зі свого життя, а також, що той став ворогом для нього.

Якщо ти мій брат... Якщо я дбав про тебе все життя, а ти мене зрадив... Ти у мене крав... Ти брехав мені... Зрозуміло, що моє серце розбите... Я викинув його зі свого королівства. Всі мости спалені. Ти ніколи не повернешся. Тепер я дивлюся на тебе як на ворога. І якщо дійде до такого, що ти будеш стояти на моєму шляху, то я тебе застрелю,

– заявив ексчемпіон світу за версією WBC.

Вайлдер додав, що йому було важко пройти крізь зраду багатьох найближчих людей.

"Я витратив на них мільйони. А вони всі мене зрадили. Розумієш, про що я? Навіть зараз насилу стримую сльози. Через біль. Тому що серце все ще болить. Зате це вже не перешкода. Це вже не тягар", – сказав боксер.

Що відомо про наступний бій Вайлдера?