Деонтей посварився не тільки з дружиною, але і з рідним братом. В інтерв'ю Аріелю Гельвані 40-річний спортсмен пригрозив пристрелити рідного брата.
Що сказав Вайлдер про брата?
Боксер несподівано звинуватив молодшого брата в зраді, брехні та крадіжці. Вайлдер стверджує, що викинув родича зі свого життя, а також, що той став ворогом для нього.
Якщо ти мій брат... Якщо я дбав про тебе все життя, а ти мене зрадив... Ти у мене крав... Ти брехав мені... Зрозуміло, що моє серце розбите... Я викинув його зі свого королівства. Всі мости спалені. Ти ніколи не повернешся. Тепер я дивлюся на тебе як на ворога. І якщо дійде до такого, що ти будеш стояти на моєму шляху, то я тебе застрелю,
– заявив ексчемпіон світу за версією WBC.
Вайлдер додав, що йому було важко пройти крізь зраду багатьох найближчих людей.
"Я витратив на них мільйони. А вони всі мене зрадили. Розумієш, про що я? Навіть зараз насилу стримую сльози. Через біль. Тому що серце все ще болить. Зате це вже не перешкода. Це вже не тягар", – сказав боксер.
Що відомо про наступний бій Вайлдера?
- Наприкінці 2025 року Олександр Усик кілька разів викликав Вайлдера на бій, прагнучи додати американця до свого легендарного списку суперників. Проте Деонтей вирішив провести бій проти Дерека Чісори, який відбудеться 4 квітня у Лондоні.
- Однак Усик і Вайлдер не відкидають можливість помірятися силами на ринзі. Нещодавно спортсмени зустрілися у США. Усик, перебуваючи в Нью-Йорку, сказав що хоче провести бій в Америці. Водночас Деонтей підкреслив, що поєдинок з Усиком відбудеться у 2026 році.
- За даними BoxRec, в активі Вайлдера 44 перемоги (43 нокаутом) і чотири поразки.