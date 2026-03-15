Якщо третій бій боксерів таки відбудеться, то Ф'юрі впевнений, що знає як перемогти Усика. Про це повідомляє Boxingnews 24.

Що Ф'юрі сказав про Усика?

37-річний Тайсон, який двічі програв українцю рішенням суддів, впевнений, що здолати Усика за очками не вийде. Тому британський боксер переконаний, що йому потрібна лише перемога нокаутом.

Я ніколи не отримаю рішення суддів на свою користь за очками. Таке відчуття, що Усику віддають перемогу ще до виходу в ринг. Єдиний варіант – нокаут,

– вважає Ф'юрі.

Цікавий факт! 39-річний Усик, за даними BoxRec, провів 24 бої на професійному рингу та всі виграв. За свою кар'єру він жодного разу не бував навіть у нокдауні.

Щоб поєдинок з Ф'юрі відбувся, чемпіону світу з України важливо здобути перемогу в наступному бою проти кікбоксера Ріко Верховена, який відбудеться 23 травня. Хоча Усик і фаворит двобою, однак нідерландець є найкращим кікбоксером світу.

Прогноз букмекера

Компанія betking дає такі коефіцієнти на поєдинок: Олександр Усик – 1,03, Ріко Верховен – 9,50.

*Коефіцієнти подані станом на 17:04 12.03.2026

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Чи можливий третій бій Усик – Ф'юрі?