Якщо третій бій боксерів таки відбудеться, то Ф'юрі впевнений, що знає як перемогти Усика. Про це повідомляє Boxingnews 24.
Що Ф'юрі сказав про Усика?
37-річний Тайсон, який двічі програв українцю рішенням суддів, впевнений, що здолати Усика за очками не вийде. Тому британський боксер переконаний, що йому потрібна лише перемога нокаутом.
Я ніколи не отримаю рішення суддів на свою користь за очками. Таке відчуття, що Усику віддають перемогу ще до виходу в ринг. Єдиний варіант – нокаут,
– вважає Ф'юрі.
Цікавий факт! 39-річний Усик, за даними BoxRec, провів 24 бої на професійному рингу та всі виграв. За свою кар'єру він жодного разу не бував навіть у нокдауні.
Щоб поєдинок з Ф'юрі відбувся, чемпіону світу з України важливо здобути перемогу в наступному бою проти кікбоксера Ріко Верховена, який відбудеться 23 травня. Хоча Усик і фаворит двобою, однак нідерландець є найкращим кікбоксером світу.
Прогноз букмекера
Компанія betking дає такі коефіцієнти на поєдинок: Олександр Усик – 1,03, Ріко Верховен – 9,50.
*Коефіцієнти подані станом на 17:04 12.03.2026
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)
Чи можливий третій бій Усик – Ф'юрі?
Ф'юрі після двох поразок Усику у 2024 році вирішив завершити кар'єру, але перервав "боксерську пенсію". Уже 11 квітня "Циганський король" повернеться на ринг, щоб зустрітися з росіянином Арсланбеком Махмудовим.
Британець не приховує, що прагне взяти реванш в українця, адже не погоджується з двома поразками. Епатажний спортсмен вважає, що Усик благатиме його про поєдинок.
Батько боксера, Джон Ф'юрі, підтримав сина та вважає, що третій бій відбудеться, оскільки українець буцімто хоче великих грошей.
Усик же напередодні здивував боксерську спільноту, оголосивши, що проведе три бої до завершення кар'єри. Окрім Верховена, у планах чемпіона світу зустріч з переможцем протистояння Вордлі – Дюбуа та Ф'юрі.
Однак низка експертів ставлять під сумнів можливість другого реваншу Усик – Ф'юрі, адже цей поєдинок може не зацікавити фанатів.