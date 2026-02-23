Таку заяву Джон Ф'юрі зробив в етері ютуб-каналу iFL TV. До того ж він сказав, що цей поєдинок більше потрібен Усику, а не його сину.

Чому Джон Ф'юрі вважає, що поєдинок його сина з Усиком ще відбудеться?

Батько ексчемпіона світу Тайсона Ф'юрі Джон Ф'юрі заявив, що Усика цікавить лише одна людина. Це його син. Причиною цього Джон вказав потенційно величезний гонорар за третій бій проти Ф'юрі. Мовляв, українця цікавлять тільки великі гроші.

Він старіє. Він хоче великих грошей,

– зазначив Джон Ф'юрі про Усика.

Також він зауважив, що на його думку, Усик сам прийде за Тайсоном Ф'юрі. Тому їхній третій очний бій обов'язково відбудеться.

Як Ф'юрі принизив потенційного опонента Усика?

Узагалі Джон Ф'юрі зробив таку заяві на тлі запитання до нього про ймовірність бою Олександра Усика проти Кабаєла. Він зараз є обов'язковим претендетном для українця на захист титулу, тож боксер має прийняти поєдинок або відмовитись від одного зі своїх поясів.

"У цьому бою немає достатньо грошей для Усика, і це небезпечно для Усика, чи не так? Він не збирається ризикувати з молодим биком, як Кабаєл, за невеликі гроші", – підкреслив Ф'юрі.

За його словами, все ж бій Кабаєла проти Усика міг би бути хорошим, але він не відбудеться, адже українець не втратить можливість втретє вийти на ринг проти Тайсона Ф'юрі.

Що відомо про третій бій Усика з Ф'юрі: коротко