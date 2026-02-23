Такое заявление Джон Фьюри сделал в эфире ютуб-канала iFL TV. К тому же он сказал, что этот поединок больше нужен Усику, а не его сыну.

К теме Следующий соперник Усика жестко нокаутировал американца: видео собрало миллионы просмотров

Почему Джон Фьюри считает, что поединок его сына с Усиком еще состоится?

Отец экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри Джон Фьюри заявил, что Усика интересует только один человек. Это его сын. Причиной этого Джон указал потенциально огромный гонорар за третий бой против Фьюри. Мол, украинца интересуют только большие деньги.

Он стареет. Он хочет больших денег,

– отметил Джон Фьюри об Усике.

Также он отметил, что по его мнению, Усик сам придет за Тайсоном Фьюри. Поэтому их третий очный бой обязательно состоится.

Как Фьюри унизил потенциального оппонента Усика?

Вообще Джон Фьюри сделал такое заявлении на фоне вопроса к нему о вероятности боя Александра Усика против Кабаэла. Он сейчас является обязательным претендетном для украинца на защиту титула, поэтому боксер должен принять поединок или отказаться от одного из своих поясов.

"В этом бою нет достаточно денег для Усика, и это опасно для Усика, не так ли? Он не собирается рисковать с молодым быком, как Кабаел, за небольшие деньги", – подчеркнул Фьюри.

По его словам, все же бой Кабаэла против Усика мог бы быть хорошим, но он не состоится, ведь украинец не упустит возможность в третий раз выйти на ринг против Тайсона Фьюри.

Что известно о третьем бое Усика с Фьюри: коротко