У коментарі Boxing News24 британець заявив, що Усик – фаворит майбутнього поєдинку. На його думку, Верховена може чекати "важка ніч" після перших трьох – чотирьох раундів, коли Олександр розбереться з незручним стилем нідерландця.

Який прогноз на Усик – Верховен дав Белью?

Водночас Белью підкреслив, що Верховен – це проблема для Усика, адже про його боксерські навички практично нічого не відомо.

Він провів лише один бій, і з цього нічого не можна зробити висновків. Його досвід у кікбоксингу говорить про дуже багато чого,

– сказав ексчемпіон світу.

Попри те, що Усик має очевидну перевагу та є фаворитом поєдинку, Белью сумнівається, що Олександр поставиться до Верховена легковажно.

"Усик – ідеальний професіонал. Ви ніколи не застанете цього хлопця сплячим. Треба вставати з ліжка дуже-дуже рано, щоб його застати зненацька", – заявив британець.

Тоні прогнозує, що зустріч Усика та Верховена триватиме не більше 8 раундів і буде дуже захопливою протягом цього періоду.

"Я думаю, Олександр придивиться до Ріко. Він проаналізує, що той робить. Він з'ясує, як на нього впливають фінти та на яку сторону його можна виманити. Як тільки Усик все це проаналізує, він позбудеться Верховена. У нього просто буде занадто багато переваг, і так все й буде. Він робить те саме з усіма іншими", – резюмував Белью.

Усик – Верховен: що відомо?