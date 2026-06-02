Гірн погодився, що зустріч Усика та Бенавідеса була б хорошим протистоянням. Його слова передає Fight Hub TV.

Хто стане суперником Бенавідеса замість Усика?

Однак промоутер заявив, що Давід, який став чемпіоном світу у трьох дивізіонах, повинен битися проти Ноеля Ґевора (Мікаеляна) за звання абсолютного чемпіона світу.

Згодом переможець цього протистояння, за словами Гірна, повинен зустрітися з російським боксером Дмитром Біволом. Останній є чемпіоном світу за версіями IBF, WBA та WBO у напівважкій вазі.

Що відомо про бій Усик – Бенавідес?

Відомий журналіст The Ring Майк Коппінджер у травні повідомив, що інвестор із Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх планує організувати для Усика два поєдинки. Окрім зустрічі з Агітом Кабаєлом, він хоче, щоб українець побився з непереможним Давідом Бенавідесом.

Туркі прагне, щоб Усик та Бенавідес провели поєдинок за титул чемпіона у надважкій вазі у 2027 році.

Як сказав Коппінджер, цей бій може стати одним з найбільших комерційних у надважкій вазі за останні 30 років. Водночас він зазначив, що поєдинок слід організувати якнайшвидше, адже українцю у січні 2027 року виповниться вже 40 років.

29-річний боксер зі США раніше висловлював бажання зустрітися з чемпіоном світу з України. Однак непереможний спортсмен сказав, що буде готовий до поєдинку з Усиком за кілька років.

Водночас Олександр досі не робив заяв про потенційний бій з Бенавідесом.

Нагадаємо, що попередній бій Усика відбувся 24 травня: українець здобув перемогу технічним нокаутом в 11 раунді над Ріко Верховеном.