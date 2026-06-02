Хирн согласился, что встреча Усика и Бенавидеса была бы хорошим противостоянием. Его слова передает Fight Hub TV.

Смотрите также "Признайте свою ошибку": экс-чемпион мира сделал громкое заявление о бое Усик – Верховен

Кто станет соперником Бенавидеса вместо Усика?

Однако промоутер заявил, что Давид, ставший чемпионом мира в трех дивизионах, должен драться против Ноэля Гевора (Микаэляна) за звание абсолютного чемпиона мира.

Впоследствии победитель этого противостояния, по словам Гирна, должен встретиться с российским боксером Дмитрием Биволом. Последний является чемпионом мира по версиям IBF, WBA и WBO в полутяжелом весе.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Что известно о бое Усик – Бенавидес?

Известный журналист The Ring Майк Коппинджер в мае сообщил, что инвестор из Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх планирует организовать для Усика два поединка для Усика. Кроме встречи с Агитом Кабаелом, он хочет, чтобы украинец подрался с непобедимым Давидом Бенавидесом.

Турки хочет, чтобы Усик и Бенавидес провели поединок за титул чемпиона в супертяжелом весе в 2027 году.

Как сказал Коппинджер, этот бой может стать одним из крупнейших коммерческих в супертяжелом весе за последние 30 лет. В то же время он отметил, что поединок следует организовать как можно быстрее, ведь украинцу в январе 2027 года исполнится уже 40 лет.

29-летний боксер из США ранее выражал желание встретиться с чемпионом мира из Украины. Однако непобедимый спортсмен сказал, что будет готов к поединку с Усиком через несколько лет.

В то же время Александр до сих пор не делал заявлений о потенциальном бое с Бенавидесом.

Напомним, что предыдущий бой Усика состоялся 24 мая: украинец одержал победу техническим нокаутом в 11 раунде над Рико Верховеном.