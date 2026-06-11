Маліньяджі наголосив, що тимчасовий чемпіон WBC Кабаєл заслужив на шанс поборотися за повноцінний титул. Його слова передає Froch On Fighting.

Дивіться також Не Ф'юрі чи Кабаєл: назвали боксера, який найбільше заслуговує на шанс побитися з Усиком

Чому Усик повинен битися з Кабаєлом

Американець підкреслив, що 39-річний Усик зобов'язаний захищати титул проти обов'язкового претендента.

Якщо Усик збирається продовжувати виступати, то Кабаєл заслуговує на шанс поборотися за титул. Не можна просто залишатися активним і тримати титул чемпіона світу в заручниках. Я не згоден, коли боксери продовжують кар'єру, але перебирають суперниками,

– сказав він.

Спортсмен додав, що Усика мають позбавити чемпіонського поясу, якщо той відмовляється захищати титул проти офіційного суперника.

"Якщо ти чемпіон, тебе або мають позбавити титулу, або ти повинен битися з обов'язковим претендентом. Я думаю, що в цьому віці дуже, дуже важко постійно підтримувати чемпіонський рівень. Він досяг так багато, можливо, час йти на пенсію? Хоча я в це не вірю", – резюмував Маліньяджі.

Усик проти Кабаєла: що відомо про бій