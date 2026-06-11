Маліньяджі наголосив, що тимчасовий чемпіон WBC Кабаєл заслужив на шанс поборотися за повноцінний титул. Його слова передає Froch On Fighting.
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Чому Усик повинен битися з Кабаєлом
Американець підкреслив, що 39-річний Усик зобов'язаний захищати титул проти обов'язкового претендента.
Якщо Усик збирається продовжувати виступати, то Кабаєл заслуговує на шанс поборотися за титул. Не можна просто залишатися активним і тримати титул чемпіона світу в заручниках. Я не згоден, коли боксери продовжують кар'єру, але перебирають суперниками,
– сказав він.
Спортсмен додав, що Усика мають позбавити чемпіонського поясу, якщо той відмовляється захищати титул проти офіційного суперника.
"Якщо ти чемпіон, тебе або мають позбавити титулу, або ти повинен битися з обов'язковим претендентом. Я думаю, що в цьому віці дуже, дуже важко постійно підтримувати чемпіонський рівень. Він досяг так багато, можливо, час йти на пенсію? Хоча я в це не вірю", – резюмував Маліньяджі.
Усик проти Кабаєла: що відомо про бій
- Німецький боксер у лютому 2025 році переміг Чжана Чжілея, завдяки чому став офіційним претендентом на пояс WBC – титул, який Усик утримує з 2024-го.
- Попри статус тимчасового чемпіона, Кабаєлу довелося поступитися місцем у бою з українцем, тож Олександр провів добровільний захист звання чемпіона світу проти Ріко Верховена.
- Після того, як Усик виграв бій проти нідерландця, Світова боксерська рада офіційно санкціонувала його поєдинок з Кабаєлом. Ба більше, у команд спортсменів є 30 днів, щоб узгодити контракти.
- Сторона претендента на титул наполягає на тому, щоб бій відбувся у Німеччині вже восени. 33-річний Кабаєл навіть звернувся до Усика, закликавши українця врешті-решт ухвалити рішення щодо протистояння.
- Додамо, що 24 травня, коли Олександр переміг Верховена, він дав зрозуміти, що не проти поєдинку з німецьким спортсменом. Проте з того часу українець більше не робив заяв про своє майбутнє.