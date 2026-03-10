Титули IBF International та WBA Continental не будуть поставлені на кону у наступному поєдинку українського боксера. Як повідомляє Usyk 17 Promotions, бій Лапіна проти 33-річного Бульмейстерса матиме рейтинговий статус.
Що відомо про бій Лапіна проти Бульмейстерса?
Поєдинок Лапіна стане головною подією боксерського вечора, який відбудеться 21 березня та буде організований компанією Usyk 17 Promotions, повідомляє DAZN.
Латвієць має у професійному рекорді 18 боїв – 14 перемог та 4 поразки. П'ять перемог він оформив достроково.
Українець залишається непереможним: у його активі 12 перемог у 12 боях, з них чотири – нокаутом. Свій попередній поєдинок українець провів у липні минулого року, перемігши британця Льюїса Едмондсона.
Що нас очікує 21 березня на вечорі боксу?
У рамках шоу свої бої також проведуть Павло Іллюша, Данило Жасан, Айдер Абдураімов, Елвін Алієв, Джамал Кулієв, Микола Лактіонов, Дмитро Ловчинський і Кіра Макогоненко.
Боксерський вечір пройде в Equides Club поблизу Києва. Раніше повідомлялося, що всі квитки на подію вартістю 25 000 гривень були повністю розпродані.
Особливою подією шоу стане дебют у професійному боксі олімпійського чемпіона Олександра Хижняка, який вийде на ринг проти колумбійця Вільмера Барона.