Колишній американський боксер не додав у топ-5 жодного сучасного боксера. Також Теренс Кроуфорд не став робити самовпевненої заяви, не додавши себе у цей список найкращих бійців в історії, пише 24 Канал із посиланням на Boxing News Online.

Оце так "Багато людей сміялись": Усик шокував зізнанням про зневіру Кличків у нього

Хто потрапив у топ-5 найкращих боксерів в історії для Кроуфорда?

"Мисливець" проігнорував свого друга Олександра Усика.

У нас є Алі, Рой Джонс-молодший, Шугар Рей Леонард, Пернелл Віттакер, і я додам Андре Ворда. Це ті бійці, яких я дивився та у яких бачив справжню майстерність,

– сказав Кроуфорд.

Цікаво, що тому ж виданню японець Наоя Іноуе назвав кращих боксерів за Усика. Абсолютний чемпіон світу у другій найлегшій вазі поставив вище за Олександра одразу двох бійців – себе та Кроуфорда.

Як Кроуфорд зробив із Усика першого номера The Ring?

Авторитетний журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Після закінчення кар'єри Кроуфорд зник із рейтингу, зробивши із Усика першого номера. До цього Теренс очолював список видання, а Олександр був другим.

Водночас Іноуе із третьої позиції підійнявся на другу, а топ-3 найкращих замикає Джессі Родрігес.

Кого Кроуфорд взяв би із собою на вуличну бійку?

У коментарі ютуб-каналу Нурлану Сабурову Теренс відверто розповів, кого б зі боксерів взяв із собою на вуличну бійку. Тут американець вже пригадав боксер із Криму.

"Кого з відомих боксерів я взяв би з собою на вуличну бійку? Добре, нехай це буде Тайсон Ф’юрі. Також Артур Бетербієв, Олександр Усик, Деонтей Вайлдер. Я б узяв усіх важковаговиків. Флойд Мейвезер? Ні, ні, ні", – заявив Кроуфорд.