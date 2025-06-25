Теренс Кроуфорд пригадав свій бій проти українського боксера Віктора Постола, який закінчився його перемогою 23 липня 2016 року. Сауль Альварес не розгледів у Постолі нічого надзвичайного та вступив у дискусію, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Альварес зганьбив рівень Постола

Канело запевнив, що не знає Віктора Постола, коли "Мисливець" запитав Альвареса, чи вважає він українця елітним боксером.

Натомість Теренс відповів, що Постол був хорошим суперником, а просто не таким розкрученим.

Довідка. Віктор Постол – 41-річний український боксер, який 25 січня 2025 року переможно повернувся у ринг. У Києві Постол здолав аргентинця Андреаса Техаду за одноголосним рішенням суддів. Віктор оформив свою 32-гу перемогу у 37-ми боях у професіоналах (12 – нокаутом) при 5 поразках.

Нагадаємо, що перемога над Постолом стала для Кроуфорда 29-ю поспіль на профі-рингу. Відтоді Теренс дістався до 41-го поспіль переможного бою у професіоналах (31 – нокаутом). Вже 13 вересня цього року Канело спробує завдати дебютної поразки непереможному боксеру із США.

Водночас Сауль Альварес проведе свій 68-й двобій. У попередніх поєдинках мексиканець оформив 63 перемоги (39 – нокаутом), зазнавши при цьому 2-х поразок та розписав стільки ж нічиїх.

Нещодавно Канело та Кроуфорд провели третю дуель поглядів, яка вперше була напруженою та закінчилась поштовхом від Сауля.