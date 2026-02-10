Вперше про авто із зображенням Мохаммеда Алі стало відомо, коли Усик ще був у складі збірної України. У спілкуванні з Андрієм Бєдняковим боксер повідомив, що автомобіль досі в нього та має символічне значення.
Що відомо про авто Усика із зображенням Алі?
39-річний спортсмен сказав, що авто є символом того, що важка праця дає можливість досягти того, чого бажаєш. Усик підкреслив, що це перше авто, яке він заробив власними силами.
Як пише LuckyPunch, авто 2011 року випуску Усику подарував тодішній президент Криворізької федерації боксу Владислав Біндер як мотивацію для майбутніх перемог.
Нанести зображення Алі на авто було ідеєю Усика разом з його кумом Василем Ломаченком. Автомобіль швидко став культовим в колі боксерів збірної України.
Також у мережі пригадали відео, де Усик розповідав про автівку. Українець зазначив, що наніс на неї зображення Алі, адже це його улюблений боксер, з яким він народився в один день.
За повідомленням ТСН, у 2013 році автомобіль потрапив у ДТП у Сімферополі (Крим), але після цього спортсмен від нього не відмовився, і їздив на ньому ще щонайменше декілька років.
Що відомо про наступний бій Усика?
У 2025 році українець провів тільки один бій, коли в липні нокаутував Даніеля Дюбуа. Завдяки перемозі Олександр втретє у кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу.
Щодо наступного суперника Усика, то в ЗМІ лунає чимало прізвищ. Наприклад, президент WBC Маурісіо Сулейман повідомив, що українець рано чи пізно може зустрітися з непереможним Агітом Кабаєлом.
Окрім того, на бій з Усиком претендує чемпіон світу за версією WBO Фабіо Вордлі. Ще одне ім'я, яке часто лунає у пресі, – це Мозес Ітаума. Експерти вважають, що молодий британець може стати справжнім випробуванням для українця.
Водночас чемпіон світу з України прагне в наступному поєдинку зустрітися з американцем Деонтеєм Вайлдером.