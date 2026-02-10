Впервые об авто с изображением Мохаммеда Али стало известно, когда Усик еще был в составе сборной Украины. В общении с Андреем Бедняковым боксер сообщил, что автомобиль до сих пор у него и имеет символическое значение.

Что известно об авто Усика с изображением Али?

39-летний спортсмен сказал, что авто является символом того, что тяжелый труд дает возможность достичь того, чего хочешь. Усик подчеркнул, что это первое авто, которое он заработал собственными силами.

Как пишет LuckyPunch, авто 2011 года выпуска Усику подарил тогдашний президент Криворожской федерации бокса Владислав Биндер как мотивацию для будущих побед.

Нанести изображение Али на авто было идеей Усика вместе с его кумом Василием Ломаченко. Автомобиль быстро стал культовым в кругу боксеров сборной Украины.

Также в сети вспомнили видео, где Усик рассказывал об автомобиле. Украинец отметил, что нанес на нее изображение Али, ведь это его любимый боксер, с которым он родился в один день.

По сообщению ТСН, в 2013 году автомобиль попал в ДТП в Симферополе (Крым), но после этого спортсмен от него не отказался, и ездил на нем еще как минимум несколько лет.

