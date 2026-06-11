Черкашин підтримує думку, що Усику варто вже завершити кар'єру у статусі легендарного боксера. Про це повідомляє Sport.ua.

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Кому може програти Усик?

"Я ще перед другим боєм з Дюбуа думав, що Усик закінчить кар'єру. Просто навіщо далі продовжувати, усі про це говорять. Красюк про це каже (експромоутер Усика – 24 Канал). Навіть західні ЗМІ про це говорять. На заході всі пишуть, що він має спадщину, він легенда, треба піти красиво. Зараз, у бою з Верховеном він уже набрався хейту, а якщо програє, не дай Боже", – сказав боксер.

Він пригадав поганий для Усика бій проти Майріса Брієдіса у 2018 році, після якого українець усе змінив. Зокрема, Черкашин заявив про можливість повернення до чемпіона світу його тренера Юрія Ткаченка, який не готував Олександра до протистояння з Верховеном.

Я ж працював у них у таборі й Ткаченко має хорошу здатність все аналізувати, він реально багато бачить. Навіть за спарингами, він у першому ж спарингу одразу чітко бачить. У нього все працює. Він може під тебе вигадати вправи, під твій стиль. Ткаченко був у великих боях, має досвід, він нюхав цей порох і, якщо він повернеться...

– зазначив Черкашин.

На думку спортсмена, Усик може програти Кабаєлу, якщо виступить проти німця так само, як у бою з Верховеном.

"Якщо ми побачимо такого Усика, як у бою з Верховеном, то Кабаєл може перемогти. Але я думаю, що Усик розумний хлопець, зробить висновки, повернеться до роботи з Ткаченком", – резюмував він.

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