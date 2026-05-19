Сергей Лапин, директор команды боксера, рассказал детали о поединке, который состоится 23 мая в Гизе возле пирамид. Об этом сообщает Sky Sports.

Готов ли Усик к бою с Верховеном?

Карьеры Усика и Верховена объединяет то, что оба бойца стали абсолютными чемпионами мира по боксу и кикбоксингу соответственно.

Украинец провел 24 поединка на профессиональном ринге и до сих пор не потерпел ни одного поражения в карьере. Верховен, хоть и титулованный кикбоксер, но в боксе он провел лишь один бой – в 2014 году победил малоизвестного венгра Яноша Финферу во втором раунде.

Команда Усика настаивает, что воспринимает Верховена как серьезного оппонента несмотря на то, что Рико не имеет профессионального опыта в боксе. Сергей Лапин уверяет, что Рико – "совсем нелегкий соперник".

По его словам, Верховен – это сильный, физически подготовленный и опытный боец, который имеет сильный удар.

По мнению экспертов, непредсказуемый стиль Рико может стать проблемой для Усика. Дело в том, что команда украинца фактически не имела данных для анализа боксерских боев Верховена. Однако Лапин заверил, что команда объединенного чемпиона мира изучила сильные стороны нидерландца и знает, чего ожидать от него на ринге.

Мы ожидаем, что он будет агрессивным и будет пытаться навязать свою физическую силу,

– сказал менеджер.

Лапин отметил, что Усик имеет опыт гораздо более сложных вызовов в своей карьере, поэтому готов к тому, что принесет бой против Рико.

Какие титулы будут на кону боя Усик – Верховен?

Противостояние Усика и Верховена официально санкционировал Всемирный боксерский совет. Поэтому спортсмены будут драться за чемпионский пояс организации – WBC.

В то же время WBA и IBF не санкционировали поединок, поэтому Верховен не сможет выиграть эти титулы. Однако обе организации могут лишить Усика чемпионских титулов, если он проиграет Верховену.

Кроме этого победитель боя получит уникальный пояс "Король Нила".

Лапин объяснил, что на этом этапе карьеры Усик не сосредоточен на том, чтобы добавить что-то ради наследия. Вместо этого Александр заинтересован в том, чтобы "принимать уникальные вызовы, которые расширяют границы спорта и создают что-то особенное для фанатов".

Усик против Верховена: что стоит знать перед поединком?

Предыдущий бой Усика состоялся в июле 2025 – тогда Александр нокаутировал Даниэля Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира. Боксер долго не мог определиться со следующим соперником: сначала он отверг поединок против Фабио Уорди, а затем сорвалась встреча с Деонтеем Уайлдером.

В конце концов, в феврале инвестор из Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх поспособствовал тому, чтобы Усик встретился с Верховеном. После того, как о поединке объявили официально, ряд экспертов критиковали Усика и Всемирный боксерский совет.

Основная проблема заключается в том, что Верховен получил шанс драться за титул чемпиона мира без опыта в боксе, а также не находясь ни в одном рейтинге.

Не хочу перегнуть палку по WBC, но есть другие санкционирующие органы. Есть протоколы и процедуры, все платят санкционирующие сборы и делают то, что должны делать, чтобы подняться в рейтинге. И вы хотите свой шанс. Я не хочу указывать, с кем он должен драться, но это должно быть сделано своевременно и сдвинуть дивизион с места,

– сказал о бое в комментарии talkSPORT Boxing экс-чемпион мира Лоуренс Околи.

В конце концов Усик ответил на критику – чемпион заявил, что часто делал то, что ему приказывали, поэтому на этот раз решил провести бой для себя. Что касается Верховена, то кикбоксер сказал, что понимает все обвинения, но призвал фанов бокса поинтересоваться им более глубоко.

