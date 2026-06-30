3 боксери, які прославили Україну, але народились за кордоном

Українські боксери є відомими на весь світ. Утім деякі з них народились за кордоном, але потім прославляли саме Україну.

У цьому матеріалі 24 Канал згадує 3 українських боксерів, які народились за кордоном. Зокрема, описує їхній спортивний шлях і вплив на сприйняття України у світі.

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Чому брати Клички народились за межами України?

Найвідомішими українськими боксерами, які народились за кордоном, безумовно, є брати Клички. Віталій народився в Киргизстані, а Володимир – у Казахстані. Це пов'язано з тим, що їхній батько був військовослужбовцем-авіатором і часто змінював місця проживання.

В Україну родина Кличків повернулась уже з дітьми-братами у 80-х роках 20 століття. Тут на Батьківщині Віталій і Володимир почали займатись спортом. Зокрема, Віталій спершу намагався побудувати кар'єру в кікбоксингу, а Володимир узагалі мріяв про те, щоб стати лікарем.

Утім вони на довгі роки стали найкращими боксерами у світі та головними обличчями якщо не всієї України, то українського спорту. Вони домінували у світовому професійному боксі протягом двох десятиліть і завоювали всі найпрестижніші чемпіонські пояси.

Брати Клички назавжди вписали своє ім'я в історію світового боксу. Утім вони ніколи не бились один проти одного, щоб хтось із них став абсолютним чемпіоном світу. Однак усі пояси протягом багатьох років належали саме родині Кличків.

Як Артем Далакян став представляти Україну?

Історія ще одного українського боксера Артема Далакяна могла взагалі не бути пов'язаною з Україною. Ані він, ані його родина нічого спільного з Україною не мали. Артем народився в 1987 році в Баку. Однак, коли в 1991 році розпочалась війна Карабаху сім'я майбутнього боксера втекла в Україну.

Спочатку вони поселились у Запоріжжі, а згодом – у Дніпрі. Саме в Україні Артем почав займатись боксом. Згодом спортсмена запросили виступати на аматорському рівні в Донецьку, а з 2011 року він перейшов у професіонали.

Його найбільше досягнення – титул чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі. Він утримував цей пояс упродовж 6 років – із 2018 до 2024 років. Свій найголовніший титул у житті він здобув під українським прапором, бо саме Україна виховала цього боксера.