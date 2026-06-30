В этом материале "24 Канал" рассказывает о трёх украинских боксёрах, родившихся за рубежом. В частности, описывает их спортивный путь и влияние на восприятие Украины в мире.

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Почему братья Кличко родились за пределами Украины?

Самыми известными украинскими боксерами, родившимися за рубежом, безусловно, являются братья Кличко. Виталий родился в Кыргызстане, а Владимир — в Казахстане. Это связано с тем, что их отец был военнослужащим-авиатором и часто менял место жительства.

В Украину семья Кличко вернулась уже с детьми-братьями в 80-х годах XX века. Здесь, на родине, Виталий и Владимир начали заниматься спортом. В частности, Виталий сначала пытался построить карьеру в кикбоксинге, а Владимир вообще мечтал о том, чтобы стать врачом.

Впрочем, на долгие годы они стали лучшими боксерами в мире и главными лицами, если не всей Украины, то украинского спорта. Они доминировали в мировом профессиональном боксе на протяжении двух десятилетий и завоевали все самые престижные чемпионские пояса.

Братья Кличко навсегда вписали своё имя в историю мирового бокса. Впрочем, они никогда не дрались друг против друга, чтобы кто-то из них стал абсолютным чемпионом мира. Однако все пояса на протяжении многих лет принадлежали именно семье Кличко.

Как Артем Далакян стал представлять Украину?

История еще одного украинского боксера Артема Далакяна могла вообще не быть связана с Украиной. Ни он, ни его семья не имели ничего общего с Украиной. Артем родился в 1987 году в Баку. Однако, когда в 1991 году началась война в Нагорном Карабахе, семья будущего боксёра бежала в Украину.

Сначала они поселились в Запорожье, а затем — в Днепре. Именно в Украине Артем начал заниматься боксом. Впоследствии спортсмена пригласили выступать на любительском уровне в Донецке, а с 2011 года он перешел в профессионалы.

Его самое большое достижение — титул чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе. Он удерживал этот пояс в течение 6 лет — с 2018 по 2024 год. Свой самый главный титул в жизни он завоевал под украинским флагом, ведь именно Украина воспитала этого боксёра.