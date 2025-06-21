Колишня бійчиня UFC ніжно поцілувала суперницю під час битви поглядів: миле відео

У ніч проти 22 червня відбудеться турнір з кулачних боїв BKFC у Форт-Уерті (США). У рингу зустрінуться колишні бійчині UFC Марія Агапова та Джессіка Ай.

Перед поєдинком бійчині провели традиційну битву поглядів. Агапова відзначилась неординарним вчинком щодо суперниці на заході, повідомляє 24 канал.

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Агапова шокувала публіку

Представниця Казахстану шокувала опонентку та усіх присутніх на битві поглядів між бійчинями. Марія Агапова несподівано поцілувала Джессіку Ай на очах у публіки.

Джессіка Ай більш менш стримано відреагувала на вчинок суперниці. Американська спортсменка відштовхнула Агапову та почала сміятись.

Агапова поцілувала Ай: дивіться відео

Додамо, що Марія Агапова має у своєму активі 10 перемог та 5 поразок за час виступів в ММА. На рахунку Джессіки Ай 15 звитяг та 11 програшів.

Раніше Олександр Усик розповів про те, чи битиметься на голих кулаках. Відповідь українского чемпіона щодо можливого поєдинку була категоричною.