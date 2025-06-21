Перед поединком бойцы провели традиционную битву взглядов. Агапова отличилась неординарным поступком в отношении соперницы на мероприятии, сообщает 24 канал.

Читайте также Олимпийская чемпионка неожиданно победила Пенью и завоевала титул UFC

Агапова шокировала публику

Представительница Казахстана шокировала оппонентку и всех присутствующих на битве взглядов между бойцами. Мария Агапова неожиданно поцеловала Джессику Ай на глазах у публики.

Джессика Ай более менее сдержанно отреагировала на поступок соперницы. Американская спортсменка оттолкнула Агапову и начала смеяться.

Агапова поцеловала Ай: смотрите видео

Добавим, что Мария Агапова имеет в своем активе 10 побед и 5 поражений за время выступлений в ММА. На счету Джессики Ай 15 побед и 11 проигрышей.

Ранее Александр Усик рассказал о том, будет ли драться на голых кулаках. Ответ украинского чемпиона относительно возможного поединка был категорическим.