А в рамках главного боя среди женщин Джулиана Пенья сражалась против Кайлы Гаррисон. Чемпионка организации неожиданно потеряла титул, сообщает 24 канал.

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Результат боя Пенья – Гаррисон

Кайла Харрисон одолела чемпионку UFC Джулиану Пенью. Претендентка одолела соперницу, выполнив болевой прием.

Таким образом, Гаррисон стала новой чемпионкой организации в легчайшем женском дивизионе. Для Кайлы этот бой стал третьим под эгидой UFC, до этого она дралась против Холли Холм и Кэтлен Виейру – две победы.

Как Харрисон победила Пенью: смотрите видео

Напомним, что ранее Кайла Харрисон выступала в PFL. Американская бойчиха ранее занималась дзюдо и становилась олимпийской чемпионкой в Лондоне-2012 и Рио-2016.