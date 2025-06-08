На кону боя стоял титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Собственно для бойцов это была вторая встреча в октагоне, первая завершилась победой Двалишвили единогласным решением судей. сообщает 24 канал.
Читайте также Украинский боец одержал дебютную победу на The Ultimate Fighter: видео
Двалишвили защитил чемпионский титул
Мераб Двалишвили одержал вторую победу над Шоном О'Мэлли. С самого начала боя грузинский боец доминировал над "Сахаром".
В третьем раунде Двалишвили поймал О'Мэлли. Мераб завершил поединок, заставив Шона капитулировать после того, как выполнил удушающий прием.
После победы над Шоном О'Мэлли Мераб Двалишвили вылез из октагона и пошел общаться с Дональдом Трампом. Президент США сидел в первых рядах.
Двалишвили одолел О'Мэлли: смотрите видео